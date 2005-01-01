Браудер рассказал о своей «испанской миссии»

Международный инвестор Уильям Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».

«По иронии судьбы, причина, по которой я нахожусь в Мадриде, – это дача показаний высокопоставленному прокурору по делу о борьбе с «русской мафией» Хозе Гринде о громадной сумме денег из «дела Магнитского», поступившей в Испанию», – написал Браудер в своем Twitter.

Он отметил, что после того, как его отпустили, его миссия «продолжается». Сейчас он встречается с прокурором.

Утром Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию финансиста.

Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.