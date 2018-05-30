Испанская полиция отпустила Браудера

Агентство Bloomberg со ссылкой на испанских чиновников сообщило, что международный финансист Уильям Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида.

Ранее сообщалось, что консульский отдел посольства России в Испании проверяет информацию о задержании Браудера. Пресс-служба Национальной полиции Испании также официально не подтвердила и не опровергла информацию о задержании Браудера, передает РИА «Новости».

Генеральная прокуратура России также пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию финансиста.

Сам Браудер сообщил в Twitter, что его задержала полиция Испании по запросу России в Интерпол и что в данный момент его везут в участок.

В октябре прошлого года Браудер заявил, что Интерпол отклонил запрос России об объявлении его в международный розыск.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей, он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.