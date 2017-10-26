Браудера задержали в Испании по запросу России

Британский финансист Уильям Браудер сообщил, что в среду утром он был задержан испанской полицией по запросу Москвы в Интерпол, его везут в участок.

«Только что был задержан полицией Испании в Мадриде на основании российского ордера на арест, поданного в Интерпол. В настоящий момент направляюсь в полицейский участок», – написал Браудер в Twitter.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Полиция Испании пока не подтвердила задержание Браудера, передает РИА «Новости».

В октябре прошлого года Браудер заявил, что Интерпол отклонил запрос России об объявлении его в международный розыск.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей, он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.