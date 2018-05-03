В минобороны Украины разошлись в версиях причин пожара на складе в Харькове

По данным источника в минобороны Украины, пожар и серия взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области произошли из-за наезда пожарного танка на бомбу; по данным генштаба ВСУ, причиной стало возгорание сухой травы.

По данным источника украинского телеканала 112, при выполнении технических работ танк наехал на неизвестное взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв и пожар, вызвавший серию новых взрывов, передает РИА «Новости».

Однако руководитель управления по связям с общественностью генштаба ВСУ Богдан Сенык не смог подтвердить эту информацию.

Более того, пресс-служба генштаба утверждает, что пожар произошел из-за возгорания сухой травы.

«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», – сообщает генштаб.

Пресс-служба сообщает, что пожар тушат два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Военных, работавших на разминировании, эвакуировали. Они помогают спасателя обезопасить мирных жителей.

Ранее стало известно, что в Балаклее на складе боеприпасов начался пожар.

На Украине за последнее время произошло несколько резонансных ЧП на арсеналах, в том числе в Балаклее. При этом пожар в Калиновке, который произошел в конце сентября 2017, уничтожил 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе.