На складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области начался пожар, сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Что-то там происходит, это нам известно, а что именно – пока известно, наверное, только министерству обороны, потому что это их компетенция», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Там ответили утвердительно на вопрос о том, занимаются ли тушением пожара сотрудники минобороны Украины. «В данный момент туда доступа наша служба не имеет», – добавили в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

20 марта в Донецке сообщали, что украинские силовики готовятся подорвать собственный склад боеприпасов в Донбассе, чтобы обвинить ДНР в организации терактов.

На Украине за последнее время произошло несколько резонансных ЧП на арсеналах, в частности в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов – больше, чем за три года войны в Донбассе.