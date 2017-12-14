Киев решил не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов

Российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, а также ДНР и ЛНР, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве, сообщили источники в украинских дипломатических кругах.

Как пишет газета «Известия», на киевском стадионе «Олимпийский» 26 мая состоится решающий матч Лиги чемпионов. По сообщению издания, Украина решила запретить въезд на территорию страны российским журналистам, которые ранее «нарушали» государственную границу.

В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска, а также журналистов, посетивших ДНР и ЛНР.

Информацию о запрете подтвердили в Верховной раде, причем некоторые украинские депутаты не согласны с такой позицией.

Так, депутат Евгений Мураев от партии «За жизнь» заявил, что спорт и политика – «две совершенно разные вещи».