Сорос предсказал мировой финансовый кризис

Рост доллара и уход капитала из развивающихся рынков может привести к глобальному финансовому кризису, заявил американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос.

Так, по мнению Сороса, «разрыв ядерной сделки с Ираном» и «разрушение трансатлантического альянса между ЕС и США» неминуемо окажут негативное влияние на европейскую экономику и приведут к серьезным потрясениям в этой сфере, передает Bloomberg.

Миллиардер, помимо прочего, предрек девальвацию валют развивающихся рынков.

Он подчеркнул: «все, что могло пойти не так, пошло не так», затрагивая, в частности, кризис беженцев в Европе, политику жесткой экономии и Brexit.

Сорос заявил, что сначала Европе следует разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки, чтобы снизить миграционное давление. Он предложил также трансформировать ЕС и рассмотреть возможность отказа от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро.

Отметим, что ранее в Венгрии была приостановлена деятельность фонда Сороса «Открытое общество» – власти страны считают, что именно миллиардер финансирует деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС.

До этого СМИ сообщали, что американский миллиардер вложил в кампанию по отмене Brexit более полумиллиона долларов. Позднее стало известно, что Сорос решил потратить на противодействие Brexit еще около 140 тыс. долларов.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение. Позже Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.

В МИД России заявили, что отношения ЕС и США близки к состоянию торговой войны.