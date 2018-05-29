В МИД спрогнозировали торговую войну между США и ЕС

Отношения США и Евросоюза приближаются к состоянию торговой войны, заявил замглавы МИД России Александр Глушко.

Глушко заявил, выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», что «президент (США) Трамп и его администрация монетизировала гарантии безопасности, что было сакральным, теперь это имеет определенную цену», передает РИА «Новости».

Так, в настоящий момент «очень четко формулируются требования об увеличении военных расходов», и отношения США и ЕС близки к состоянию торговой войны.

Глушко подчеркнул, что европейцы начинают осознавать «угрозы международному миру от растущей хаотичности и конфронтации международных отношений».

При этом «разрушение архитектуры европейской безопасности, основанной на принципе ее неделимости», все равно продолжается. К примеру, «НАТО продолжает продвигаться к российским границам в нарушение данных российскому государству, руководителям обещания».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала о планах европейских стран защищаться от санкций США.