Могерини рассказала о планах стран – членов ЕС защищаться от санкций США

Отдельные страны, входящие в состав Европейского союза, намерены принять национальные меры по поддержке ядерной сделки с Ираном и защите инвестиций от американских санкций, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Сегодня мы продолжим обсуждение [Ирана] со странами-членами. Это позволит странам ЕС дополнить с их стороны меры, которые мы приняли на уровне ЕС по поддержке ядерной сделки и защите инвестиций», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее американский экономист призвал Европу восстать «против безрассудства США».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение. Позже Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.