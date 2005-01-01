Санкции США против Ирана аннулированы на территории ЕС

Еврокомиссия приняла в пятницу первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС, говорится в заявлении ЕК.

Первым шагом стало утверждение «блокирующего регламента», который «запрещает компаниям ЕС выполнять экстерриториальные санкции США», передает ТАСС.

Кроме того, регламент разрешает компаниям возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции, и аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США.

«Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.

Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком решений «в рамках бюджетных гарантий ЕС» о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.

Также ЕК призывает европейские страны разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью, в случае санкций США против организаций ЕС, участвующих в таких сделках.

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий американских санкций против Ирана.