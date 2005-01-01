ЕС запустил процедуру «блокирующего закона» для нейтрализации санкций США

Евросоюз запускает процедуру применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий американских санкций против Ирана, сообщил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

«Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС», – передает слова Юнкера РИА «Новости».

Юнкер отметил, что ЕС это должен сделать. Процедура будет официально запущена в пятницу утром.

Глава Евросовета Дональд Туск перед этим заявил, что лидеры ЕС предоставили ЕК «зеленый свет» на применение мер по защите интересов европейских компаний.

Ранее сообщалось, что саммит Европейского союза принял решение поддерживать сделку с Ираном и защищать европейские предприятия от действий Соединенных Штатов.

Накануне сообщалось, что ЕС рассматривает возможность применения «блокирующего постановления» для защиты интересов своих компаний в случае восстановления США санкций против Ирана.

Ранее «блокирующие положения» принимались только однажды – в ноябре 1996 года. Тогда это была ответная мера ЕС на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.