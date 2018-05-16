ЕС нашел способ защититься от санкций США по Ирану

Евросоюз рассматривает возможность применения «блокирующего постановления» для защиты интересов своих компаний в случае восстановления США санкций против Ирана, заявил еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

«Мы действительно обсуждали возможность применения нашего «блокирующего постановления», мы готовы сделать это, если будет необходимо», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что этот вопрос обсудят лидеры ЕС в Софии вместе с главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ранее «блокирующие положения» принимались только однажды – в ноябре 1996 года. Тогда это была ответная мера ЕС на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.

В понедельник сообщалось, что в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном ЕС разработает варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейский союз также заявил, что готов опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке предпримут против Ирана, в случае их противоречия европейским интересам.