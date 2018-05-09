ЕС собрался оспорить в ВТО меры США против Ирана

Европейский союз готов опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) меры, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По его словам, этот вопрос прорабатывается в координации с европейскими партнерами. Он добавил, что ответ будет соразмерным и соответствующим правилам ВТО, передает РИА «Новости».

Между тем, американский президент Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон введет новые ограничительные меры в отношении Тегерана в самое ближайшее время. Санкции последуют «очень скоро», сообщил американский лидер. Трамп также пригрозил «серьезными последствиями» в случае, если Иран возьмется за разработку ядерной программы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить все санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.