ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки

Взгляд
8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
Разделы

Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
Перейти а раздел…

Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
Перейти а раздел…

У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
Перейти а раздел…

Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 39 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...

      На Гавайях проснулся разрушительный вулкан

      Проснувшийся на Гавайях вулкан Килауэа разрушил три десятка домов. Более 1,7 тыс. человек эвакуированы. Ранее геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,9, очаг залегал на глубине 5 км. На фото – потоки извергаемой вулканом лавы на улице поселка Леилани-Эстейтс
      Подробности...

      У российского президента появился российский лимузин

      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Ирана отреагировал на выход США из ядерной сделки
          Путин назначил Медведева премьеромКучма обнаружил превращение Украины в «территорию беззакония»Медведевой пророчат сложности при работе с канадским тренеромНазваны сроки первого полета российско-китайского самолета CR929
          Израиль привел войска в повышенную боеготовность на границе с СириейНа Украине рассказали о роли Roshen в финансировании ПВОКогда Россия получит низкие ставки по ипотекеНа видео с акций Навального увидели работу провокаторов
          Москва недовольна риторикой нового главы МИД ГерманииПутин высказался по поводу монополии доллараИзраиль оправдался по поводу оскорбившего Абэ десертаЭкс-футболист «Зенита» потерял способность говорить

          Главная тема


          Новые санкции США ударят по "главной уязвимой точке" российского ВПК

          «под чутким руководством»


          Путин иронически напомнил Зюганову о роли КПСС в распаде СССР

          армия и вооружение


          Новейший американский авианосец потребовал срочного ремонта

          «жизнь изменилась»


          Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста

          «мост в Европу»


          Западная пресса изучила «сигналы Кремля» на инаугурации Путина

          «Мы обсуждали музыку»


          Канадский тренер предложил Медведевой «роскошь»

          перестановки в правительстве


          Медведев своим решением породил новый анекдот про Мутко

          армия бандитов


          Косовский монстр пошел против своих создателей

          против мирного населения


          Украина готовит на Юге России особую диверсионную операцию

          Самоликвидация ЕТА


          Владимир Добрынин: На смену «европейскому террору» пришел «террор в Европе»

          Патриотизм Ксении Собчак


          Антон Крылов: Образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки

          «смертельно обиделись»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки

          8 мая 2018, 21:42

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Евросоюз с сожалением узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

          По ее словам, ЕС продолжит быть привержен соблюдению соглашения по иранской ядерной программе и в рамках сделки продолжит работать над тем, чтобы Тегеран не развивал ядерное оружие, передает РИА «Новости».

          По словам Могерини, ЕС оставляет за собой право действовать исходя из своих интересов безопасности и исходя из защиты своих экономических инвестиций в связи с ситуацией вокруг ядерной сделки с Ираном.

          «Сделка с Ираном – не двустороннее соглашение и не находится в руках какой-то отдельной страны», – заявила она.

          Она добавила, что Евросоюз продолжит консультации с партнерами в ближайшие часы и дни, чтобы оценить последствия решения США по ядерной сделке.

          Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки с Ираном.

          «Мы будем вести коллективную работу над более широкими рамками (договора с Ираном), охватывающими ядерную деятельность (этой страны) на период после 2025 года», – передает слова Макрона ТАСС.

          По его словам, работа будет по договору в том числе по вопросам создания баллистических ракет, в целом стабильности на Ближнем Востоке.

          Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............