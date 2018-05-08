ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки

Евросоюз с сожалением узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС продолжит быть привержен соблюдению соглашения по иранской ядерной программе и в рамках сделки продолжит работать над тем, чтобы Тегеран не развивал ядерное оружие, передает РИА «Новости».

По словам Могерини, ЕС оставляет за собой право действовать исходя из своих интересов безопасности и исходя из защиты своих экономических инвестиций в связи с ситуацией вокруг ядерной сделки с Ираном.

«Сделка с Ираном – не двустороннее соглашение и не находится в руках какой-то отдельной страны», – заявила она.

Она добавила, что Евросоюз продолжит консультации с партнерами в ближайшие часы и дни, чтобы оценить последствия решения США по ядерной сделке.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Мы будем вести коллективную работу над более широкими рамками (договора с Ираном), охватывающими ядерную деятельность (этой страны) на период после 2025 года», – передает слова Макрона ТАСС.

По его словам, работа будет по договору в том числе по вопросам создания баллистических ракет, в целом стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.