ЕС решил выработать план защиты от санкций США против Ирана

В связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки Евросоюз разработает варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном, заявил посол ЕС в США Дэвид О'Салливан, выступая в экспертном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

«Мы должны будем рассмотреть, как иметь дело с негативным эффектом первичных или вторичных санкций, которые могут быть восстановлены США и которые могут затронуть европейские фирмы», – заявил О'Салливан, слова которого передает РИА «Новости».

«Мы будем обсуждать в Брюсселе на этой неделе, как мы можем ответить на это. Речь идет не только о возможности европейских компаний вести бизнес с Ираном. Там есть и другие – Китай, Индия, Россия», – сообщил посол ЕС в США.

«Мы будем работать над вариантами для защиты экономических операторов ЕС от возможных экстерриториальных эффектов вводимых США санкций», – сказал О'Салливан.

Ранее Европейский союз заявил, что готов опротестовать во Всемирной торговой организации меры, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам.