ЕС решил поддерживать сделку с Ираном и защищаться от США

Саммит Европейского союза принял решение поддерживать сделку с Ираном и защищать европейские предприятия от действий Соединенных Штатов, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, ЕС также настаивает на безоговорочном отказе Вашингтона от таможенных пошлин в отношении Европы, передает ТАСС.

Ядерное соглашение с Ираном должно быть дополнено и расширено, в том числе баллистическими ракетами и вопросами о роли Тегерана в регионе, заявил Макрон.

Накануне сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность применения «блокирующего постановления» для защиты интересов своих компаний в случае восстановления США санкций против Ирана.

Глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что Берлин договорился с европейскими партнерами о сохранении ядерной сделки по Ирану.