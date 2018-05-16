Берлин договорился с Европой о сохранении сделки по Ирану

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин договорился с европейскими партнерами о сохранении ядерной сделки по Ирану.

«Мы договорились с европейскими партнерами о том, что мы остаемся в этом соглашении. Кроме того, в последние недели и месяцы мы совместно с французами и британцами выступали и боролись в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине, чтобы США остались в этом договоре», – сказал Маас, передает РИА «Новости».

По его словам, это не означает, что Европа «приветствует все, что делает Иран». «Баллистическую ракетную программу и крайне нехорошую роль Ирана в Сирии мы по-прежнему считаем неприемлемыми. Но в этом соглашении речь идет банальным образом об одной вещи – наших собственных, непосредственных интересах в области безопасности», – пояснил он.

Маас добавил, что нераспространение ядерного вооружения в мире является внутриполитическим интересом Германии, и поэтому «сейчас мы и без США сделаем все, чтобы это соглашение было сохранено».

Министр также заявил, что Берлин обратился к Москве с просьбой вернуться за стол переговоров для продолжения «минского процесса». «Я попросил Лаврова, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы возобновить «минский процесс» и заняться поиском политического решения», – отметил он.



Маас подчеркнул, что Германия стремится к диалогу с Россией «не ради процесса диалога, а ради результатов». По его словам, пока этих результатов «слишком мало».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия, Франция и Великобритания останутся в ядерной сделке, пока Тегеран придерживается обязательств.

Напомним, во вторник президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.