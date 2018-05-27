Американский экономист призвал Европу восстать «против безрассудства США»

Мир на Земле зависит от того, выступит ли Европа против безрассудных антииранских санкций США, пишет американский профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс Der Standard, призывая ЕС проводить самостоятельную политику.

Сакс считает решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Тегераном «угрозой миру на Земле». Он уверен, что безопасность Европы напрямую зависит от сохранения этой сделки, а для этого нужно, чтобы ЕС, Россия, Китай и остальные члены ООН смогли гарантировать развитие экономических отношений с Ираном, передает текст статьи RT.

По его словам, Европе нужно не подчиниться экстратерриториальным санкциям США.

Цель Трампа Сакс видит в желании свергнуть иранский режим, однако поведение его – безрассудное, и у европейцев «возникает вполне обоснованное чувство, что интересы безопасности ЕС и США больше не пересекаются».

При этом выпад американцев поддержали главные союзники Белого дома на Ближнем Востоке: Израиль и Саудовская Аравия.

Однако до этого все попытки осуществить государственные перевороты на Ближнем Востоке оборачивались для США и Европы катастрофическими результатами, провоцируя лишь рост миграции в Европу, даже если смена режима проходила «успешно» (как в Афганистане, Ираке и Ливии). В Сирии же вообще началась непрекращающаяся война.

Неудивительно, что президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли отговорить Трампа от выхода из ядерного соглашения с Ираном, продолжает автор. Он считает виной этому «своеобразную форму психопатии» главы Белого дома, который хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке.

«Трамп получает удовольствие, когда позорит европейских лидеров; когда им плохо — это его триумф», – заявил Сакс.

Однако Европа не беспомощна, считает он, так как иранскую сделку можно спасти, так как это многосторонний договор, а выход США из него – нарушение международного права.

Помешать сохранению договора с Ираном США могут войной против Тегерана, что «входит в планы» Вашингтона, пишет Сакс, или экстратерриториальными санкциями. Европа и Китай должны не допустить этого, чтобы сохранить мир на Земле, а также защитить собственные экономические интересы, пишет Сакс.

Европа, считает он, должна сказать «твердое и недвусмысленное «нет» действиям США, настаивая на нарушениях международного права и правил Всемирной торговой организации этими санкциями. Нужно быть готовыми начать третейское разбирательство против США и передавать дело в Совбез ООН и Генеральную ассамблею, считает автор.

«Европейские лидеры ведут себя так, как будто США все ещё заинтересованы в трансатлантическом партнерстве, основывающемся на общих интересах, ценностях и стратегиях. К сожалению, это больше не так», – констатирует Сакс.

Конфликт из-за Ирана он называет «моментом истины».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.