Венгрия остановила работу фонда Сороса на своей территории

Принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу фонд «Открытое общество» прекращает свою деятельность на территории Венгрии после новых ограничений по законопроекту «Остановить Сороса».

Фонд Сороса прекращает работу в Будапеште после того, как правительство Венгрии начало подготовку дальнейших ограничений для неправительственных организаций (НПО) с помощью законопроекта «Остановить Сороса», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар заявлял ранее, что ряд общественных организаций способствуют распространению нелегальной миграции в ЕС на средства миллиардера Джорджа Сороса в обход государственного контроля, поэтому их финансирование должно облагаться налогом.

Отмечается, что венгерские власти собираются облагать штрафным налогом общественные и некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и вкладывающие эти средства в оказание помощи нелегальным мигрантам и их незаконной транспортировке через государственную границу в страны ЕС.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заявлял, что подобные организации теперь должны будут регистрироваться в официальных органах, объем налогового сбора с их зарубежного финансирования составит 25%.

Данная мера является частью законопроекта, одна из целей которого – воспрепятствовать работе организаций, тесно связанных с американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Неофициальное название законопроекта – «Остановить Сороса», так как правительство Венгрии уверено, что именно миллиардер финансирует деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС.

Так, венгерские власти после принятия нового закона получат возможность высылать из страны иностранных сотрудников подобных компаний за незаконную деятельность, если они не будут официально отчитываться о своей работе в государственных ведомствах.

Газета ВЗГЛЯД подобно анализировала ситуацию вокруг деятельности миллиардера Джорджа Сороса в Венгрии.