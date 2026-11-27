NYT: В США беременная заключенная сбежала на угнанном служебном автомобиле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщину везли обратно в тюрьму после приема в женской консультации. По дороге сотрудники остановились на парковке и отошли в закусочную, оставив машину без присмотра. В этот момент преступница села за руль служебного автомобиля Dodge и скрылась, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Из-за беременности на заключенную не надевали наручники. Вместе с ней перевозили еще одного осужденного, однако он вышел из автомобиля перед угоном и остался под стражей.

Спустя час после инцидента угнанный транспорт обнаружили примерно в 5 км от закусочной. Самой беглянки внутри не оказалось, власти продолжают ее поиски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее выжившая после неудачной попытки казни американская заключенная Криста Пайк начала самостоятельно принимать пищу.

Также двадцатилетний бельгийский узник попытался покинуть тюремный медицинский блок по скрытым коммуникациям.

Кроме того, в американском штате Аризона удалось найти живой пропавшую в 1990-х годах женщину.