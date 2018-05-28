ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле

Совет глав МИД стран Евросоюза призвал к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными стандартами.

«Евросоюз призывает к проведению свежих президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным порядком», – говорится в заявлении.

Там же отмечается, что в этом контексте ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами для наложения дополнительных точечных и обратимых ограничительных мер, которые не вредят венесуэльскому населению, чье положение Евросоюз хочет облегчить, передает РИА «Новости».

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 млн голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019-2025 годов. ЕС не признал результаты выборов.

Власти США также считают состоявшиеся в Венесуэле выборы президента «нелегитимными». Они уже пообещали помочь «восстановить демократию» в этой стране и наложили новые экономические санкции против Каракаса.