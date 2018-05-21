США пообещали «восстановить демократию» в Венесуэле

Соединенные Штаты предпримут скорые экономические и дипломатические меры, чтобы «восстановить демократию» в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он назвал прошедшие выборы «мошенническими», которые якобы «подрывают конституционный порядок», оскорбляя «демократические традиции», передает РИА «Новости».

В заявлении Помпео говорится, что пока Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через «свободные, честные и прозрачные выборы», правительство страны продолжит сталкиваться с международной изоляцией.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на период 2019–2025 годов.

При этом его соперник Энри Фалькон отказался признавать результаты голосования.