Объявлен победитель президентских выборов в Венесуэле

Глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что, по итогам подсчета 92,6% бюллетеней, действующий президент страны Николас Мадуро переизбран на пост главы Боливарианской республики на период 2019–2025 годов.

По данным НИС, Мадуро поддержали более 5,8 млн избирателей, что примерно соответствует 68 процентам граждан страны, имеющих право голоса, передает РИА «Новости».

Явка на избирательные участки превысила 46%.

Второе место с результатом 1,8 млн голосов избирателей занимает Энри Фалькон, третье место у Хавьера Бертуччи, заручившегося поддержкой 925 тыс. венесуэльцев.

Тем временем венесуэльский лидер Николас Мадуро подверг критике заявление кандидата от оппозиции Энри Фалькона, который отказался признавать результаты голосования, обвинив власти республики в подкупе избирателей, передает ТАСС.

Мадуро отметил, что такая позиция является проявлением неуважения к соотечественникам, которые пришли исполнить свой гражданский долг.

Напомним, кандидат на пост президента Венесуэлы от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон, который считался основным соперником действующего лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро, отказался признавать результаты голосования.