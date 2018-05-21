Соперник Мадуро от оппозиции отказался признавать результаты выборов в Венесуэле

Кандидат на пост президента Венесуэлы от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон, который считался основным соперником действующего лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро, отказался признавать результаты голосования.

Фалькон, который до перехода в оппозицию был однопартийцем Мадуро по Единой социалистической партии Венесуэлы, обвинил власти республики в попытке подкупа избирателей, передает ТАСС

По словам кандидата от оппозиции, по всей территории республики в непосредственной близости от избирательных участков были организованы так называемые «красные пункты» – палатки, в которых проголосовавшим якобы раздавали специальные карточки, дающие право на получение льгот на сумму около 10 долларов США.

Тем временем Николас Мадуро поблагодарил сограждан, проголосовавших за его переизбрание на пост президента Венесуэлы на период с 2019 по 2025 год.

Накануне США объявили состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле выборы «нелегитимными».