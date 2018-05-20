США назвали выборы в Венесуэле «нелегитимными»

Президентские выборы в Венесуэле, проходящие в воскресенье, «не являются легитимными», заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», – написала она в Twitter.

Между тем, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал на выборах главы государства. Он призвал сограждан прийти в этот «исторический день» и оставить свой голос в поддержку одного из кандидатов. «Встать пораньше и проголосовать вместе с семьей. Покажем миру, что мы народ, который сегодня выбирает президента», – приводит его слова РИА «Новости».

Чуть позже на выборах проголосовал и главный соперник Мадуро – Энри Фалькон, занимавший пост губернатора Лары в 2008-2017 годах.

Первые избирательные участки на президентских выборах в Венесуэле открылись в 6.00 по местному времени (13.00 мск). Жители страны выбирают главу государства на шесть лет.