В Венесуэле стартовали выборы президента

На президентских выборах в Венесуэле открылись первые избирательные участки, жители страны выбирают главу государства на шесть лет.

Избирательные участки открылись в 6 утра (13.00 мск) в одном из самых восточных городов страны Матурин, передает РИА «Новости».

В выборах принимают участие четыре кандидата: действующий глава страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, а также инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

По данным опроса Hinterlaces, 48% готовы отдать голоса Мадуро, Фалькону отдадут 31% голосов.

При этом опрос компании Datanalisis указывает, что Фалькон опережал в предпочтениях избирателей Мадуро на 7% - 41% против 34%.

В конце апреля в Венесуэле стартовала предвыборная кампания, которая для Мадуро началась с шаманского обряда в штате Боливар.