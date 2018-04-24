Предвыборная кампания Мадуро стартовала с шаманского обряда

В рамках предвыборной кампании президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в шаманском обряде в штате Боливар, сообщили местные СМИ.

Как сообщает телеканал «Венесолана де телевисьон», шаман в красной набедренной повязке и головном уборе с черными перьями приложил руки к голове Мадуро, передает ТАСС. Рядом президентом Венесуэлы находится его супруга Силия Флорес и дети, представляющие коренные народы страны.

«Я благодарю шаманов юга нашей родины и прошу всех венесуэльцев и весь мир молиться за нас. Тот путь, по которому я иду, благословенный», – сказал Мадуро в ходе церемонии.

Напомним, в понедельник в Венесуэле началась избирательная кампания, президентские выборы пройдут 20 мая.