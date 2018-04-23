Президентская избирательная кампания началась в Венесуэле

В Венесуэле началась избирательная кампания, президентские выборы пройдут 20 мая, сообщил национальный избирательный совет страны.

Сообщается, что в соответствии с особым регламентом проведения избирательных кампаний «мероприятие завершится в полночь 17 мая». Для агитации кандидаты получат до четырех минут в день на телевидении и до пяти минут – на радио, передает ТАСС.

На пост президента претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.

Согласно опросам, лидирует Мадуро, за него готовы проголосовать более половины избирателей.

При этом представители наиболее крупных оппозиционных партий не участвуют в выборах.

Некоторые государства уже заявили, что результаты выборов не признают.

В конце 2017 года Конституционная ассамблея Венесуэлы отстранила оппозиционные партии от участия в президентских выборах в связи с бойкотом оппозицией муниципальных выборов.