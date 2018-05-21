Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических мерах против Венесуэлы, включающих в том числе запрет в Соединенных Штатах транзакций по долгам правительства латиноамериканской страны и ее государственной нефтяной компании.

Также Трамп запретил гражданам США операции с использованием венесуэльской госсобственности в качестве залога и покупку долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность, передает РИА «Новости».

Указ призван ограничить возможности властей Венесуэлы продавать американцам государственное имущество.

Также США информировали Китай и Россию, что только подконтрольная оппозиции Нацассамблея Венесуэлы может выпускать госдолг.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предпримет экономические и дипломатические меры, чтобы «восстановить демократию» в Венесуэле.

Белый дом не признал результаты выборов, состоявшихся в этой стране в воскресенье, по итогам которых действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на период 2019–2025 годов.