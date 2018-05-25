Бузова прибегла к крайним средствам привлечения внимания

Пользователей Сети возмутил наряд певицы Ольги Бузовой на очередном концерте; артистка вышла на сцену в «БДСМ-наряде» без нижнего белья.

После выступления в Instagram Бузовой появилось множество гневных комментариев.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 25 Май 2018 в 11:08 PDT

«На сцене голую ж*** показывать, всем так надоела, просто ужас! На сцене должны быть таланты, а не ты», – пишет rozalik73.

«Не стыдно называть себя певицей?», – написала valerie_bukreeva_2002.

Многие комментаторы отметили также, что артистка пытается привлечь публику на выступления своими вызывающими нарядами, компенсируя отсутствие голоса.

Однако у артистки нашлись и защитники.

«Я считаю, что Оля молодец и добилась много высот в свои годы (...) Не важно, как она поет, не важно, как она этого добилась, важно то, что люди ее любят и не за песни, а просто так», – написала lyalya.izh.

Ранее певица Ольга Бузова получила звание самой стильной женщины России на премии Topical Style Awards 2018, которую основала «Мисс Вселеная – 2002» Оксана Федорова.