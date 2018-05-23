Певица Ольга Бузова получила звание самой стильной женщины России на премии Topical Style Awards 2018, которую основала «Мисс Вселеная – 2002» Оксана Федорова.

«Получила на 10-й юбилейной премии Topical Style Awards 2018 награду в номинации «Самая стильная девушка в России». Безумно приятно. Спасибо Оксане Федоровой, что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе», – написала певица в Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Май 2018 в 2:10 PDT

Бузова пришла на мероприятие последней и сразу направилась на сцену, чтобы получить награду. После официальной части она заявила, что может забрать остальные награды, но не хочет огорчать коллег, пишет Women.ru.

Ранее скандальный блогер Диана Шурыгина, которая недавно решила стать певицей, записала трек, посвященный ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой, предложив ей «подвинуться».