Шурыгина записала песню с предложением Бузовой «подвинуться»

Скандальный блогер Диана Шурыгина, которая недавно решила стать певицей, записала трек, посвященный ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой, предложив ей «подвинуться».

В опубликованном в YouTube-калале Super клипе Шурыгина, читая рэп, называет себя «богиней хайпа» и «шедевром современного искусства». Также она заявляет, что под нее «косит даже Бузова Ольга», которую Шурыгина называет «бедолагой».

«Женщина, подвиньтесь, я здесь рэп читаю», – поет Шурыгина.

Напомним, в апреле Диана Шурыгина и певец Саша Акт записали песню под названием «Полетели». Тогда сообщалось, что дуэт записал три песни и до конца года планирует выпустить альбом.