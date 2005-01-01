Мощность удара четырьмя ракетами «Булава» посчитали в «хиросимах»

В ходе недавнего пуска ракет Р-30 «Булава-30» общая мощность взрыва боезарядов составила около 2,4 тыс. килотонн, считает глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен.

Как написал Кристенсен в Twitter, четыре ракеты были запущены с интервалом в 20 секунд. Все 16 ракет в установке могут быть запущены примерно за минуту.

Четыре баллистические ракеты подводных лодок могут доставить в общей сложности 24 боеголовки разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения общей мощностью 2,4 тыс. килотонн. Это, как отметил исследователь, эквивалентно 160 «хиросимам».

Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla



4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.



4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg — Hans Kristensen (@nukestrat) 23 мая 2018 г.

Напомним, 22 мая подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эта операция напоминает испытания во времена позднего СССР, не превзойденные ни в России, ни за ее пределами.