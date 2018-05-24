Екатерина Андреева ответила, когда Россия встанет с колен

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева ответила на вопрос подписчицы о том, когда Россия встанет с колен.

«Да она на них никогда и не стояла. Муля, что за чушь вы несете? Легенькое «ку-ку» у вас сорганизовалось?» – ответила Андреева пользователю под ником jeanglockshootgun на своей странице в Instagram.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 24 Май 2018 в 2:11 PDT

Вопрос появился после публикации ряда фотографий Андреевой из Италии, где она проводит отпуск. Многие отметили, что Андреева хорошо выглядит и стильно одета.

Ранее сообщалось, что Екатерина Андреева снова станет ведущей программы «Время».