Екатерина Андреева снова станет ведущей программы «Время»

Шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов уходит с поста ведущего программы «Время». Его заменят Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.

Главную новостную программу «Первого канала» «Время» в будни вновь станут вести попеременно Виталий Елисеев и Екатерина Андреева. Об этом заявил Кирилл Клейменов, когда прощался со зрителями, сообщает газета «Ведомости».

«Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение. Так и было запланировано с самого начала – я отлажу работу новой новостной студии и потом вернусь к своей основной работе».

Уточняется, ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, ранее вели выпуски в выходные дни и сообщали новости в выпусках на других часовых поясах – для Дальнего Востока и Сибири.

Перезапуск программы начался 19 февраля, за месяц до президентских выборов. Съемки стали проходить в новой студии, поменялся формат передачи: если раньше ведущие сидели за столом, то теперь ведущий много ходит по студии, показывает инфографику и коллажи на огромных экранах внутри студии.

Клейменов не только вел «Время» из новой студии, но и поменял подачу новостей. Раньше ведущие передачи довольно сухо рассказывали о происходящем в стране, но Клейменов впервые начал использовать художественные образы, ссылаться на классиков и проводить исторические параллели, сообщают «Ведомости».