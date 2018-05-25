В Венесуэле задержали готовящих переворот военных

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании нескольких военных по подозрению в участии в заговоре против вооруженных сил республики для осуществления государственного переворота, сообщает портал Noticias Venezuela.

«После предъявления обвинений они признали свою вину в том, что продались предателям, которые из Колумбии заплатили им в долларах, чтобы они предали честь, мораль и лояльность наших ВС», – цитирует Мадуро РИА «Новости».

Об этом он заявил в Национальном учредительном собрании страны, где принес присягу в качестве переизбранного главы республики.

По словам Мадуро, задержанные признались, что пытались сорвать президентские выборы и получили деньги из посольства США.

«Их финансировали объединившиеся в альянс посольство (США, – прим. ВЗГЛЯД) и правительство Колумбии», – добавил Мадуро.

Ранее Мадуро объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона персоной нон грата.

США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными». Более того, госсекретарь США Майк Помпео пообещал помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике, после чего Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса. Также сообщалось, что венесуэльская оппозиция намерена добиваться проведения новых президентских выборов в стране.