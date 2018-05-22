Оппозиция Венесуэлы собралась добиваться перевыборов президента

Венесуэльская оппозиция намерена добиваться проведения новых президентских выборов, заявил спикер Национальной ассамблеи Боливарианской республики Омар Барбоса.

По мнению политика, выступившего от имени оппозиционных коалиций «Блок демократического единства» и «Широкий фронт свободная Венесуэла»

Он выразил мнение,что переизбрание Николаса Мадуро на пост президента Венесуэлы усугубляет переживаемый страной кризис, передает ТАСС.

«Мы будем бороться за то, чтобы справедливые выборы состоялись в последнем квартале [этого года]», – цитирует Барбосу радиостанция Union Radio.

Напомним, действующий глава Боливарианской республики Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на новый президентский срок. При этом его соперник Энри Фалькон отказался признавать результаты голосования.

США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными».