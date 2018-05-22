Мадуро объявил поверенного США в Венесуэле персоной нон грата

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США Тодда Робинсона.

«Я объявил его персоной нон грата, и я объявляю о высылке временного поверенного в делах США в течение 48 часов», – сказал Мадуро, передает Reuters.

Напомним, США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными». Более того, госсекретарь США Майк Помпео пообещал помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике, после чего Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса.

Россия осудила санкции США против Венесуэлы.