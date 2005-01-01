Россия отреагировала на санкции США против Венесуэлы

Введение санкций в отношении Венесуэлы не отвечает нормам международного права и не поможет урегулированию кризиса в Боливарианской республике, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

Российский дипломат выразил сожаление по поводу того, что в мировом сообществе «есть определенный раздрай в отношении того, что считать легитимным, что нелегитимными», передает ТАСС.

«Мы знаем, что многие соседние страны занимают жесткую позицию. Не хочу говорить, что это несамостоятельная позиция, но это позиция, идущая в унисон с тем, как ее хотел бы формулировать и продвигать Вашингтон», – отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что раскачивать венесуэльскую ситуацию или пытаться давить на нее при помощи угроз санкций или иных экономических угроз контрпродуктивно и незаконно с точки зрения международного права.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, «выборы в Венесуэле прошли в той обстановке, в которой они должны были пройти, и должны быть признаны легитимными».

Напомним, США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными». Более того, госсекретарь США Майк Помпео пообещал помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике, после чего Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса.