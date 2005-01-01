Кремль ответил на обвинение в причастности России к крушению Boeing

Россия отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ), так как не была привлечена к участию в ее работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что следственная группа не включала в себя российскую сторону, хотя была представлена украинская сторона. «И, конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», – приводит его слова ТАСС.

В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что «именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства».

По его словам, президент Владимир Путин еще не ознакомился с докладом международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing из-за загруженного графика.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а данные России и показания очевидцев были проигнорированы.

В оборонном ведомстве также заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва признает результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие.