Начались госиспытания МиГ-35

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Госиспытания по нему (МиГ-35) уже идут», – передает РИА «Новости» слова Слюсарева.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.

Напомним, в феврале российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35.

6 января источник в авиационной отрасли сообщил, что многоцелевой истребитель МиГ-35 в наступившем 2018 году выйдет на государственные испытания.