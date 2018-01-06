Анонсировано начало госиспытаний МиГ-35

Многоцелевой истребитель МиГ-35 в наступившем 2018 году выйдет на государственные испытания, сообщил источник в авиационной отрасли.

«Заводские летные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года», – сказал источник «Интерфакса».

Он отметил, что госиспытания планируется завершить в 2019 году.

В июле прошлого года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что в течение двух лет начнется серийное производство истребителя МиГ-35.

МиГ-35 был презентован в конце января. Главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что МиГ-35 нужен для решения задач в Сирии.

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.