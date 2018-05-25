Коалиция США открестилась от удара по военному аэродрому в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция не атаковала аэродром в Хомсе, сообщил Пентагон.

В военном ведомстве США отметили, что их операции сосредоточены «на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии», передает РИА «Новости».