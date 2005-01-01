ПВО Сирии отразила удар по военному аэродрому в Хомсе

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          НОВОСТЬ ЧАСА:ПВО Сирии отразила удар по военному аэродрому в Хомсе
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          ПВО Сирии отразила удар по военному аэродрому в Хомсе

             24 мая 2018, 21:51
          Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Системы ПВО сирийской армии смогли отразить ракетный удар по одному из военных аэродромов в провинции Хомс, сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

          «Один из наших аэродромов в центральной части (страны) подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку», – приводит РИА «Новости» слова источника.

          По данным агентства, взрывы были слышны в районе авиабазы «Аль-Дабаа».

          По данным Telegram-канала Directorate 4, тревога сработала на авиабазе «Кусейр», расположенной на юго-западе города Хомс. Силы ПВО этой военной базы выпустили ракету комплекса С-200 по неопознанной цели.

          В небе над Средиземным морем перед этим заметили самолет ВВС Израиля Gulfstream G.550, который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Самолет уже закончил свою миссию и вернулся на аэродром базирования.

          При этом Telegram-канал считает, что тревога на базе была ложная, несмотря на заявления сирийского агентства САНА об отражении воздушной атаки.

          Ранее стало известно, что в Хомсе в Сирии сработали системы противовоздушной обороны, жители услышали несколько тяжелых взрывов.


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