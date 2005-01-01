ПВО Сирии отразила удар по военному аэродрому в Хомсе

Системы ПВО сирийской армии смогли отразить ракетный удар по одному из военных аэродромов в провинции Хомс, сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

«Один из наших аэродромов в центральной части (страны) подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку», – приводит РИА «Новости» слова источника.

По данным агентства, взрывы были слышны в районе авиабазы «Аль-Дабаа».

По данным Telegram-канала Directorate 4, тревога сработала на авиабазе «Кусейр», расположенной на юго-западе города Хомс. Силы ПВО этой военной базы выпустили ракету комплекса С-200 по неопознанной цели.

В небе над Средиземным морем перед этим заметили самолет ВВС Израиля Gulfstream G.550, который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Самолет уже закончил свою миссию и вернулся на аэродром базирования.

При этом Telegram-канал считает, что тревога на базе была ложная, несмотря на заявления сирийского агентства САНА об отражении воздушной атаки.

Ранее стало известно, что в Хомсе в Сирии сработали системы противовоздушной обороны, жители услышали несколько тяжелых взрывов.