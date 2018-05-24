В сирийском Хомсе сработали системы ПВО

В Хомсе в Сирии сработали системы противовоздушной обороны, жители услышали несколько тяжелых взрывов.

По неподтвержденным данным, атаке подвергся военный аэродром Аль-Кусейр, сообщает Telegram-канал WarJournal.

В начале мая по провинции Хомс уже наносились удары – тогда Израиль атаковал сирийские системы ПВО.