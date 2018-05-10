Появились первые данные о результатах авиаудара Израиля по Сирии

По данным сирийского военного источника, в результате авиаудара Израиля по территории Сирии была уничтожена радарная станция и склад боеприпасов, передает SANA.

По информации ливанского телеканала Al Mayadin, удар был нанесен четырьмя израильскими самолетами, которые вторглись в ливанское воздушное пространство и уже оттуда выпустили ракеты по сирийской территории, передает ТАСС.

Среди целей авиаудара называются военные объекты в провинции Хомс, атаку на которые сирийским системам ПВО удалось отразить. Также, по некоторым данным, авиаудар Израиля был поддержан огнем с территории Голанских высот.

Источник в международном аэропорту Ливана подтвердил, что в воздушном пространстве Ливана на позициях зависает много самолетов ВВС Израиля, которые наносят удары по военным объектам в Сирии, передает РИА «Новости».

В то же время сирийский военный источник сообщает, что системы ПВО Сирии сбили над провинцией Эль-Кунейтра десятки израильских ракет.

Напомним, в четверг рано утром самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Одновременно с этим боевики, воспользовавшись авиаударами Израиля по территории Сирии, а также, по неподтвержденной информации, «под прикрытием» израильских танков «Меркава», атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот.