Wintershall решила продолжить работу в России вопреки санкциям

Германская нефтегазовая компания Wintershall сохранит присутствие в России, несмотря на ужесточение санкций в отношении Москвы, а также увеличит инвестиции в российскую экономику.

Об этом заявил глава компании Марио Мерен на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Ранее член правления компании Тило Виланд заявил об уверенности Wintershall в том, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен.

Также Виланд заявил, что Wintershall ожидает от нового правительства России поддержки иностранных инвестиций в российские проекты, добавив, что видит в стране «стабильную политическую ситуацию».

Wintershall и ее партнеры намерены предложить российскому правительству снижение НДПИ для совместного с Газпромом и австрийской OMV проекта по разработке Южно-Русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.