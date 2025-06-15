В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
В Татарстане после атаки БПЛА госпитализировали девять пострадавших
В результате атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана медицинскую помощь оказали 13 пострадавшим, из которых девять были госпитализированы, сообщили РИА «Новости» в Минздраве республики.
Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, семь из них были отправлены в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны, двое госпитализированы в Центральную районную больницу Елабуги, передает РИА «Новости».
Отмечается, что четыре пострадавших после осмотра медиками направлены на амбулаторное наблюдение. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как разной степени тяжести.
В воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек. Позже СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан.