В Татарстане после атаки БПЛА госпитализировали девять пострадавших

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, семь из них были отправлены в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны, двое госпитализированы в Центральную районную больницу Елабуги, передает РИА «Новости».

Отмечается, что четыре пострадавших после осмотра медиками направлены на амбулаторное наблюдение. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как разной степени тяжести.

В воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек. Позже СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан.