Опубликовано видео с места расстрела пяти человек в Якутии

Следственный комитет опубликовал видео с места в селе Булгунняхтах (Якутия), где 65-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья пять человек, в том числе ребенка.

Видео опубликовано на YouTube-канале СК.

Напомним, инцидент произошел утром в четверг. Жертвами стрелка стали его соседи.