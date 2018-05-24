В Якутии мужчина расстрелял из ружья пять человек

В селе Булгунняхтах Хангаласского улуса (Якутия) мужчина застрелил из охотничьего ружья пять человек, в том числе ребенка.

Позже убийца был найден мертвым. Жертвами стрелка стали его соседи, сообщает телеграм-канал Mash.

Односельчане рассказали, что открывший стрельбу мужчина приехал из Якутска около десяти лет назад, жил один. Отмечается, что он «был очень нелюдим, ни с кем из местных не общался», окна его дома были «заколочены решеткой», передает интернет-портал ЯСИА.

«У него была какая-то мания преследования. Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство», – рассказал один из местных жителей.

Известно, что у мужчины было разрешение на оружие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, следует из сообщения ведомства в «ТамТам».

Напомним, в феврале в Казани мужчина устроил стрельбу из окна квартиры. В результате пострадали три человека, раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии скончался в больнице.